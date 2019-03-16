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РФ потребовала более уважительного отношения к послу в Белоруссии

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МИД раскритиковал слова пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии в адрес посла Михаила Бабича.

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Замглавы внешнеполитического ведомства Григорий Карасин заявил, что «мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу».

15 марта представитель белорусского МИД Анатолий Глаз рекомендовал Бабичу «вникнуть в специфику страны пребывания» и отнестись к Белоруссии с большим уважением.

Это произошло после интервью российского посла, в котором тот оценил отношения между странами, передает «Газета.ру».

Посол говорил о недопустимости конкуренции между ЕАЭС и Союзным государством и об исчезновении торговых барьеров между Москвой и Минском, о которых заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ответ на претензии Глаза посол сказал, что спокойно отнесся к критике. Он отметил, что российская сторона успевает читать и анализировать всю поступающую информацию, а за формами подачи «нужно понимать содержание».

Бабич сменил на посту посла в Белоруссии Александра Сурикова, возглавлявшего российскую дипмиссию в Минске около 12 лет. При этом президент РФ Владимир Путин наделил Бабича статусом спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

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