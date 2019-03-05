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Лукашенко выступил за налаживание отношений с НАТО

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов выстраивать с Североатлантическим альянсом (НАТО) взаимоуважительные отношения, сообщает 5 марта «БелТА»

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«Три государства, граничащие с Беларусью (Литва, Латвия и Польша. — Ред.), являются членами Североатлантического альянса. А Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия», — сказал глава государства, выступая на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

С другой стороны, Лукашенко добавил, что Минску стоит налаживать отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепили бы безопасность самой Белоруссии.

«Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов», — сказал президент.

22 февраля Лукашенко заявил, что в случае появления новых американских ракет в Европе его страна готова совместно с Россией прорабатывать ответные меры.

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