Лукашенко выступил за налаживание отношений с НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов выстраивать с Североатлантическим альянсом (НАТО) взаимоуважительные отношения, сообщает 5 марта «БелТА».

«Три государства, граничащие с Беларусью (Литва, Латвия и Польша. — Ред.), являются членами Североатлантического альянса. А Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия», — сказал глава государства, выступая на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

С другой стороны, Лукашенко добавил, что Минску стоит налаживать отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепили бы безопасность самой Белоруссии.

«Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов», — сказал президент.

22 февраля Лукашенко заявил, что в случае появления новых американских ракет в Европе его страна готова совместно с Россией прорабатывать ответные меры.