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Лукашенко заявил о необходимости принятия новой конституции Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал необходимость внесения изменений в конституцию страны. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает ТАСС.

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«Надо будет усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может быть, после серьезного анализа, что-то надо будет предпринять по избирательной системе», — отметил глава государства, поклявшись, что новая конституция не будет приниматься «нахрапом». 

Ранее в этот же день президент Белоруссии заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. Также он отметил, что планирует участвовать в выборах для того, чтобы его не упрекнули, что он «сбежал в трудную минуту»,

1 марта Лукашенко рассказал, что обсуждал с Путиным введение общей валюты двух стран. По его словам, он согласился, что это будет рубль, но «это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль». Также глава Белоруссии сказал, что не видит намерений со стороны России включить республику в состав РФ.

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