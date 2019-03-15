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Посол РФ в Минске отреагировал на критику белорусского МИДа

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Фото: РИА Новости/Роман Владимиров
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Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что спокойно отнесся к критике в свой адрес со стороны пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

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«Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы, — и российская сторона, и белорусская, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов», — цитирует Бабича агентство «РИА Новости» 15 марта.

Посол добавил, что российская сторона успевает читать и анализировать всю поступающую информацию, а за формами подачи «нужно понимать содержание».

Ранее пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз прокомментировал интервью Бабича об отношениях Москвы и Минска. Он порекомендовал послу проявить уважение, «вникнуть в специфику страны пребывания» и не быть «адептом публичной дипломатии».

В интервью российский посол говорил о недопустимости конкуренции между ЕАЭС и Союзным государством, об исчезновении торговых барьеров между Москвой и Минском, о которых заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также о готовности России помогать Белоруссии защищать ее суверенитет в случае угроз со стороны Запада.

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