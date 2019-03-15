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Послу РФ в Минске порекомендовали «вникнуть в специфику страны пребывания»

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Фото: РИА Новости/Роман Владимиров
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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз порекомендовал послу РФ в Минске Михаилу Бабичу проявить уважение и «вникнуть в специфику страны пребывания».

«Хотелось бы порекомендовать (послу. — Ред.) посвятить время тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения», — цитирует Глаза агентство «РИА Новости».

Пресс-секретарь белорусского ведомства призвал Бабича не быть «адептом публичной дипломатии». Посол ответил, что спокойно отнесся к замечаниям в свой адрес.

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Таким образом пресс-секретарь белорусского ведомства прокомментировал интервью Бабича, в котором тот оценил отношения между странами. Посол говорил о недопустимости конкуренции между ЕАЭС и Союзным государством и об исчезновении торговых барьеров между Москвой и Минском, о которых заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

10 января на совещании по социально-экономическому развитию Белоруссии Лукашенко назвал глупыми и «притянутыми за уши» разговоры об объединении с Россией, которое не подразумевается соглашением о создании Союзного государства. Также глава государства заявил, что Россия может потерять Белоруссию как союзника, если страны не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

На следующий день Лукашенко предупредил, что многие страны хотят «пробовать на зуб» Белоруссию. Бабич в интервью ответил, что если Лукашенко намекал на Россию, то подобные заявления выглядят «совсем не по-партнерски». При этом Россия готова помогать Белоруссии защищать ее суверенитет.

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