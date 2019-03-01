В Кремле заявили о необходимости обсуждать введение единой российско-белорусской валюты

Вопрос введения в России и Белоруссии единой валюты должен обсуждаться, но пока никакой конкретики по этой теме нет, заявил в пятницу, 1 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что определенные действия, в том числе по общей валюте, прописаны в документах Союзного государства. «Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы, собственно, дальше продвигаемся по пути союзного строительства», — цитирует Пескова «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря, темой введения единой валюты в Союзном государстве занимаются специальные рабочие группы, сообщает RNS.

Ранее 1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает за введение общей валюты в Союзном государстве. По словам белорусского лидера, ей должен стать «общий рубль», а не белорусский или российский.

Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. Документ вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами обеих стран.

Ранее 15 февраля Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия готовы идти по пути объединения, но в этом контексте вопрос о суверенитете не обсуждается. 22 февраля политик отметил, что в случае появления новых американских ракет в Европе Белоруссия совместно с Россией готова прорабатывать ответные меры.