Прямой эфир

В Кремле заявили о необходимости обсуждать введение единой российско-белорусской валюты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос введения в России и Белоруссии единой валюты должен обсуждаться, но пока никакой конкретики по этой теме нет, заявил в пятницу, 1 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что определенные действия, в том числе по общей валюте, прописаны в документах Союзного государства. «Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы, собственно, дальше продвигаемся по пути союзного строительства», — цитирует Пескова «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря, темой введения единой валюты в Союзном государстве занимаются специальные рабочие группы, сообщает RNS.

Ранее 1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает за введение общей валюты в Союзном государстве. По словам белорусского лидера, ей должен стать «общий рубль», а не белорусский или российский.

Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. Документ вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами обеих стран.

Ранее 15 февраля Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия готовы идти по пути объединения, но в этом контексте вопрос о суверенитете не обсуждается. 22 февраля политик отметил, что в случае появления новых американских ракет в Европе Белоруссия  совместно с Россией готова прорабатывать ответные меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме назвали условие для создания единой валюты с Белоруссией
Лукашенко допустил введение «общего рубля» с Россией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017