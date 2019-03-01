В Госдуме назвали условие для создания единой валюты с Белоруссией

Москва готова будет пойти на выпуск единой валюты для России и Белоруссии, только при условии, что Минск возьмет на себя расходы по выпуску новых купюр. Об этом «Известиям» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Так он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он поддерживает введение единой валюты в Союзном государстве. При этом белорусский лидер отметил, что это должен быть не российский и не белорусский рубль.

«Если Белоруссия будет готова взять на себя издержки по эмиссии новых купюр, а это безумно большие деньги, то, наверное, на это можно было бы пойти. Однако Белоруссия в значительной степени старается привлекать российские кредитные ресурсы. И вряд ли она будет вкладываться в эту эмиссию», — сказал депутат Гутенев.

По его словам, выпуск новых образцов рублей можно было бы начать уже с 2020 года. Депутат предложил указывать на купюрах, что это единое платежное средство, не только для России, но и для Белоруссии.

«Чтобы на нескольких купюрах были изображены Минском памятники, архитектурные сооружения, предметы культурно-исторического наследия. И те банкноты, которые регулярно ЦБ РФ допечатывает из-за того, что ветхие необходимо изымать с течением какого-то времени, привело бы к тому, что появились бы банкноту нового образца, о которых, возможно, Лукашенко и говорил», — подчеркнул парламентарий.

При этом он напомнил, что денежные купюры сами по себе экологически достаточно опасный продукт, который непросто утилизировать.

«Если отвечать формально на предложение, то да, можно решить этот вопрос выпуском совместного рубля нового экземпляра. Но на самом деле — это не тот подход, который должен стимулировать Россию нести экономический убыток от избыточной открытости в условиях, когда Белоруссия за счет российских кредитов финансирует и датирует свое сельское хозяйство», — заключил Гутенев.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 1 марта, что вопрос о создании общей валюты России и Белоруссии стоит обсуждать, если страны двигаются в сторону строительства союза.

Ранее, 1 марта, глава Белоруссии заявил, что уже обсуждал с Путиным введение общей валюты двух стран. Также Лукашенко сказал, что не видит намерений со стороны России включить республику в состав РФ.