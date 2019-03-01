Прямой эфир

Лукашенко допустил введение «общего рубля» с Россией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил введение единой с Россией валюты в Союзном государстве. Об этом он заявил во время «Большого разговора с президентом» в пятницу, 1 марта. 

Сближение по максимуму: РФ и Белоруссия готовы к дальнейшей интеграции
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили перспективы отношений двух государств

«Сегодня нам предлагают валюту. Мы «за», коль уж касаться этого вопроса — «за». И вот мы с Владимиром Владимировичем (президентом РФ Владимиром Путиным — Ред.), обсуждая некоторые вопросы, он мне так риторически говорит: «Слушай, конечно же, это будет рубль». Я говорю: «Конечно, рубль»,  — приводит слова Лукашенко портал TUT.by

При этом политик подчеркнул, что это будет не российский и не белорусский рубль, а «общий рубль». 

Лукашенко добавил, что эмиссионный центр можно организовать в Санкт-Петербурге, поскольку это его любимый город и родина Путина. 

Также он заявил, что сегодня белорусы хотят быть вместе с Россией, но «жить в своей квартире». По его мнению, если вынести вопрос на референдум в Белоруссии о включении в состав России, 98% проголосуют против.

«Не потому, что у нас общество настроено против России, выросло новое поколение, и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать в совершенно другой форме, как родные, как близкие», — подытожил глава государства. 

Ранее в феврале Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия готовы настолько идти по пути объединения, но вопрос о суверенитете в этом контексте не обсуждается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко заявил об отсутствии намерений у России «поглотить Беларусь»
Белоруссия попросила у России кредит на $600 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017