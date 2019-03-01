Лукашенко допустил введение «общего рубля» с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил введение единой с Россией валюты в Союзном государстве. Об этом он заявил во время «Большого разговора с президентом» в пятницу, 1 марта.

«Сегодня нам предлагают валюту. Мы «за», коль уж касаться этого вопроса — «за». И вот мы с Владимиром Владимировичем (президентом РФ Владимиром Путиным — Ред.), обсуждая некоторые вопросы, он мне так риторически говорит: «Слушай, конечно же, это будет рубль». Я говорю: «Конечно, рубль», — приводит слова Лукашенко портал TUT.by.

При этом политик подчеркнул, что это будет не российский и не белорусский рубль, а «общий рубль».

Лукашенко добавил, что эмиссионный центр можно организовать в Санкт-Петербурге, поскольку это его любимый город и родина Путина.

Также он заявил, что сегодня белорусы хотят быть вместе с Россией, но «жить в своей квартире». По его мнению, если вынести вопрос на референдум в Белоруссии о включении в состав России, 98% проголосуют против.

«Не потому, что у нас общество настроено против России, выросло новое поколение, и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать в совершенно другой форме, как родные, как близкие», — подытожил глава государства.

Ранее в феврале Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия готовы настолько идти по пути объединения, но вопрос о суверенитете в этом контексте не обсуждается.