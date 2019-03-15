Кроссовер Geely Atlas получил новый турбомотор

На российском рынке стартовали продажи китайского кроссовера Geely Atlas с новым 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Об этом 15 марта сообщает Autonews. Автомобиль будет предлагаться в комплектациях «Комфорт» и «Люкс». Стоимость машины с таким мотором начинается с отметки 1 439 990 рублей.

Мощность нового турбомотора составляет 189 л.с. Силовой агрегат оборудован системой непосредственного впрыска топлива и цепным приводом газораспределительного механизма. Кроссовер будет предлагаться в версиях с передним или полным приводом, а также шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В базовую комплектацию Geely Atlas с новым мотором входит однозонный климат-контроль мультимедийная система с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, круиз-контроль, боковые зеркала с электрорегулировкой, электрические стеклоподъемники, задние датчики парковки. В качестве опций предлагается навигация, система кругового обзора, двухзонный климат-контроль.

26 сентября сообщалось, что на российский рынок поступила обновленная версия седана Emgrand 7 китайской компании Geely. Стоимость модели с двигателем объемом 1,8 л с механикой в комплектации «Комфорт» начинается от 879 990 рублей.