Бывшего новгородского вице-губернатора осудят за дачу взятки

В Великом Новгороде завершили расследование дела в отношении бывшего вице-губернатора Арнольда Шалмуева. Его обвиняют в даче взятки в 17 млн рублей сенатору Дмитрию Кривицкому.

Суд приговорил Шалмуева к 8 годам и 10 месяцам заключения еще в 2016 году. Тогда ему вменяли крупное хищение бюджетных средств. Еще одного фигуранта дела, члена Совета Федерации Кривицкого, задержали в Италии в 2018 году.

Летом того же года в отношении Шалмуева было заведено дело о даче взятки. Как утверждает следствие, в 2012 году вице-губернатор передал 17 млн рублей в качестве оплаты за покровительство. Деньги предназначались за оказание содействия, в том числе в передаче чиновнику полномочий в сфере дорожного строительства, сообщает ИА FlashNord.