Одного из руководителей ФТС подозревают во взятке на $140 тыс.

В отношении начальника отдела организации дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) России Сергея Галенкова возбуждено уголовное дело. Следствие подозревает его в получении взятки в размере $140 тыс., сообщает 18 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

«Начальника отдела организации дознания ФТС России Сергея Галенкова подозревают во взятке в $140 тыс. Возбуждено уголовное дело. По нему также проходит заместитель Галенкова», — рассказал он.

Собеседник добавил, что высокопоставленный таможенник подозревается в получении взятки от трех бизнесменов. Правоохранители организовали обыск в его кабинете.

30 ноября прошлого года сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника Федеральной таможенной службы (ФТС) по Московской области Дениса Руденко, подозреваемого в получении взятки в размере 11 млн рублей.