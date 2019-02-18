Прямой эфир

Одного из руководителей ФТС подозревают во взятке на $140 тыс.

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В отношении начальника отдела организации дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) России Сергея Галенкова возбуждено уголовное дело. Следствие подозревает его в получении взятки в размере $140 тыс., сообщает 18 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

«Начальника отдела организации дознания ФТС России Сергея Галенкова подозревают во взятке в $140 тыс. Возбуждено уголовное дело. По нему также проходит заместитель Галенкова», — рассказал он.

Собеседник добавил, что высокопоставленный таможенник подозревается в получении взятки от трех бизнесменов. Правоохранители организовали обыск в его кабинете.

30 ноября прошлого года сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника Федеральной таможенной службы (ФТС) по Московской области Дениса Руденко, подозреваемого в получении взятки в размере 11 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-начальника липецкого УФСИН заподозрили во взятке в 1,5 млн рублей
Высокие зарплаты толкают российских пилотов на взятки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017