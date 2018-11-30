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Суд арестовал замначальника подмосковной таможни по делу о взятке

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника Федеральной таможенной службы (ФТС) по Московской области Дениса Руденко, подозреваемого в получении взятки в размере 11 млн рублей.

По данным «Интерфакса», чиновник будет находится в заключении до 29 января 2019 года. Задержан таможенник был в четверг 29 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие предполагает, что вечером 28 ноября, находясь в одном из московских кафе, Руденко получил в виде взятки 11 млн рублей. За эту сумму подозреваемый обещал не проводить проверку в отношении компании, на которую у него имелись материалы.

28 ноября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Игоря Качева в его кабинете и провели там обыск. На допрос его доставили вместе с двумя подчиненными. В ходе проверок были подтверждены факты злоупотребления должностными полномочиями по госконтрактам.

Утром 29 ноября появилась информация, что чиновник вышел на работу. Вечером этого же дня, управление ФСБ по Саратовской области возбудило дело в отношении Качева по ч.1 ст. 286 УК РФ («Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа»).

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