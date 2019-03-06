В Новороссийске задержали несколько граждан США
В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подтверждаем информацию о задержании нескольких граждан США. Конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам», –– цитирует ее ТАСС.
Детали и причины задержания не уточняются.
Ранее издание The Daily Beast сообщило, что в России задержаны двое членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.