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В Новороссийске задержали несколько граждан США

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подтверждаем информацию о задержании нескольких граждан США. Конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам», –– цитирует ее ТАСС.

Детали и причины задержания не уточняются.

Ранее издание The Daily Beast сообщило, что в России задержаны двое членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

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