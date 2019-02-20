На Гаити во время протестов задержали несколько граждан США

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино подтвердил, что на Гаити во время массовых протестов были задержаны граждане США. Об этом 20 февраля сообщает ТАСС.

Палладино добавил, что Госдеп запросил консульский доступ к задержанным гражданам США. При этом чиновник не уточнил точное число задержанных.

В столице Гаити проходят оппозиционные протесты против президента республики Жовенеля Моиза. Участники акций выступают против союза с США и призывают Россию помочь в разрешении кризиса, а в перерывах между митингами стараются запасаться предметами первой необходимости.

Премьер-министр республики Жан-Анри Сеан провогласил борьбу с коррупцией и контрабандой, пообещал отменить ненужные привилегии чиновников и увеличить размер минимальной зарплаты.