Жители Гаити выступили против США и призвали на помощь Россию

В столице Гаити Порт-о-Пренс проходят протесты против президента республики Жовенеля Моиза.

Митингующие подозревают главу государства в растрате средств. Также они выступают против союза с США, который поддерживает Моиз, и призывают Россию помочь в разрешении кризиса.

В знак протеста демонстранты сожгли флаг США. После этого они скандировали «Долой американцев! Да здравствует Путин!», передает RT.

Протесты в республике продолжаются с 7 февраля. За это время погибли не менее семи человек, еще несколько десятков пострадали.

17 октября неизвестные открыли огонь по Моизу во время его визита в город Пон-Руж. Инцидент произошел в тот момент, когда президент возлагал цветы к мемориалу.

Пострадали двое телохранителей главы государства, один из них получил огнестрельное ранение в голову. Сам Моиз не пострадал и был эвакуирован в безопасное место.



