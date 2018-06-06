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Россия направила свыше $12 млн на миротворческие операции в ДР Конго и Гаити

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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
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Власти России перечислили $12,8 млн в бюджет ООН для миротворческой операции в Гаити и Демократической Республике Конго. Об этом информирует пресс-служба российского постпредства при Всемирной организации.

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Транзакция была проведена накануне, 5 июня. «Российская Федерация перевела сумму в размере 12 831 289 долларов США в качестве уплаты начисленных на Россию взносов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Эти средства поступят в бюджеты миссий ООН по стабилизации в ДР Конго, а также по поддержке сектора правосудия в Гаити.

В ДРК сейчас действует один из крупнейших контингентов Всемирной организации. Военные пресекают деятельность вооруженных группировок на юге и востоке страны. На Гаити миссия ООН действует с 2017 года, миротворцы задействованы в поддержании общественного порядка и подготовке национальной полиции.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин предложил ввести в Донбасс миротворцев ООН в целях обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Киев, в свою очередь, настаивает, что контингент должен быть размещен на всей территории региона, включая участок границы с Россией. Ранее 6 июня Совбез ООН принял заявление, в котором осудил нарушения режима прекращения огня на востоке Украины.

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