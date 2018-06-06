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Порошенко обсудил с принцем Лихтенштейна ввод миротворцев в Донбасс

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, посетившим Киев, обсудил вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс, а также затронул сотрудничество Украины с ООН и ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

«Мы очень благодарны Лихтенштейну за совершенно четкую и последовательную позицию и о присоединении к санкциям по отношению к РФ, и о присоединении к действиям Европейского союза. Это эффективная и мотивирующая роль по возвращению РФ за стол переговоров для выполнения взятых на себя обязательств в части Минских соглашений», — сказал Порошенко.

В свою очередь наследный принц Лихтенштейна Алоиз подтвердил готовность его страны на международном и двустороннем уровне поддерживать взаимное сотрудничество с ООН и ОБСЕ.

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С инициативой введения миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в сентябре 2017 года выступил президент России Владимир Путин. Украинские власти выступили против российского плана введения миротворцев, настаивая на размещении миротворцев по границе с Россией. Российский МИД назвал позицию Киева бесперспективной.

2 мая замминистра по временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрий Грымчак заявил, что спонсорами миротворческой миссии ООН в Донбассе могут стать США, Франция и Германия.

24 мая спецпосланник Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон ожидает ответа России по поводу инициативы размещения миротворцев ООН на Украине.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители Донецкой и Луганской областей отказались признать приход к власти нового руководства страны и провозгласили независимость, объявив о создании ДНР и ЛНР.

В сентябре 2014 года представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а 12 февраля 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации вооруженного противостояния в Донбассе. В процессе подготовки договоренностей участвовали лидеры так называемой нормандской четверки — главы Германии, Франции, России и Украины.

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