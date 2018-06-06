Прямой эфир

Совет Безопасности ООН принял заявление по Украине

0
Фото: Depositphotos/rabbit75_dep
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Безопасности ООН принял специальное заявление председателя с осуждением нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. В документе содержится призыв к реализации Минских соглашений. Решение Совбеза по Донбассу — первое с февраля 2015 года.

Майское обострение
Специальный корреспондент «Известий» — о причинах ожесточенных боестолкновений, которые наблюдаются в Донбассе с начала месяца

Текст зачитал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в качестве председателя Совета Безопасности, передает ТАСС.

В заявлении осуждаются нарушения режима прекращения огня в Донбассе, применение тяжелых вооружений, запрещенных минскими договоренностями.

Одновременно Совет Безопасности поддержал «суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», добавляет НСН.

Ранее в среду, 6 июня, президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, посетившим Киев, обсудил вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс, а также затронул сотрудничество Украины с ООН и ОБСЕ. 

С инициативой введения миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в сентябре 2017 года выступил президент России Владимир Путин. Украинские власти выступили против российского плана введения миротворцев, настаивая на размещении миротворцев по границе с Россией. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР заявили о перебросе украинскими силовиками С-300 в Донбасс
ОБСЕ отметила рост жертв среди мирного населения в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017