Совет Безопасности ООН принял заявление по Украине

Совет Безопасности ООН принял специальное заявление председателя с осуждением нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. В документе содержится призыв к реализации Минских соглашений. Решение Совбеза по Донбассу — первое с февраля 2015 года.

Текст зачитал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в качестве председателя Совета Безопасности, передает ТАСС.

В заявлении осуждаются нарушения режима прекращения огня в Донбассе, применение тяжелых вооружений, запрещенных минскими договоренностями.

Одновременно Совет Безопасности поддержал «суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», добавляет НСН.

Ранее в среду, 6 июня, президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, посетившим Киев, обсудил вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс, а также затронул сотрудничество Украины с ООН и ОБСЕ.

С инициативой введения миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в сентябре 2017 года выступил президент России Владимир Путин. Украинские власти выступили против российского плана введения миротворцев, настаивая на размещении миротворцев по границе с Россией.