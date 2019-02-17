Оппозиция призвала к продолжению протестов в Гаити

Оппозиционные силы Гаити призвали население продолжать акции протеста в столице государства Порт-о-Пренсе 17 и 18 февраля. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщил канадский телеканал TVA.

По данным журналистов, накануне митинги в стране стихли. Жители пытались запастись предметами первой необходимости.

В тот же день премьер-министр Гаити Жан-Анри Сеан анонсировал усиленную борьбу с коррупцией и контрабандой, а также пообещал увеличить минимальную зарплату. Кроме того, политик предложил отменить все ненужные привилегии для высокопоставленных государственных чиновников и заявил о сокращении своей зарплаты на 30%, посоветовав президенту и парламенту последовать его примеру.

Ранее 17 февраля сообщалось, что в столице Гаити Порт-о-Пренсе проходят протесты против президента республики. Митингующие обвиняют лидера страны в растрате средств и выступают против союза с Вашингтоном, который поддерживает глава государства, и призывают Россию помочь в разрешении кризиса. Демонстранты считают США ответственными за нынешний кризис в Гаити, так как, по их мнению, Моиз является их ставленником.

Протесты в республике усилились с 7 февраля. За это время погибли не менее семи человек, еще несколько десятков пострадали.

17 октября неизвестные открыли огонь по Моизу во время его визита в город Пон-Руж. Инцидент произошел в тот момент, когда президент возлагал цветы к мемориалу.

Пострадали двое телохранителей главы государства, один из них получил огнестрельное ранение в голову. Сам Моиз не пострадал и был эвакуирован в безопасное место.

Как уточняет ТАСС, президент Гаити Жовенель Моиз отметил, что не уйдет в отставку из-за демонстраций, и призвал оппонентов к диалогу для поиска решения по выходу из кризиса.