Россиянина задержали на Гаити по обвинению в участии в преступной группе

В столице Гаити Порт-о-Пренсе задержали группу иностранцев по обвинению в создании преступного сообщества и незаконном хранении оружия. Однин из задержанных является гражданином России, передает ТАСС 18 февраля.

Задержание произошло накануне у здания Центробанка. Группа из восьми человек состоит из пяти граждан США, серба, россиянина и местного жителя. Их личности не раскрываются.

У иностранцев изъяли шесть винтовок, шесть пистолетов, патроны, пять бронежилетов, два беспилотника, средства связи, несколько номерных знаков Гаити и два транспортных средства.

Сейчас в столице Гаити проходят оппозиционные протесты против президента республики Жовенеля Моиза. Участники акций выступают против союза с США и призывают Россию помочь в разрешении кризиса, а в перерывах между митингами стараются запасаться предметами первой необходимости.

Премьер-министр республики Жан-Анри Сеан провогласил борьбу с коррупцией и контрабандой, пообещал отменить ненужные привилегии чиновникам и увеличить размер минимальной зарплаты.