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Порошенко заявил о поставке турецких ударных беспилотников

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Фото: commons.wikimedia.org/Bayhaluk
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Ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2 уже поставлены на Украину. Вскоре начнутся их испытания, заявил украинский президент Петр Порошенко.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) украинский лидер добавил, что о поставках комплекса «Байрактар» ему удалось договориться с президентом Турции. Об этом 6 марта сообщает «Интерфакс — Украина».

5 марта стало известно, что журналисты узнали сумму «откатов» в деле о коррупции в украинских вооруженных силах. Бывший первый замсекретаря СНБО Украины Олег Гладковский лично получил «откат» в размере $30 тыс. от хищений в оборонно-промышленном комплексе страны, сообщает 4 марта местное издание Bihus.info.

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о растрате госсредств в особо крупных размерах в оборонной сфере на основании журналистского расследования. 4 марта президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности в СНБО.

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