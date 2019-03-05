Журналисты узнали сумму «откатов» в деле о коррупции в ВСУ

Бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский лично получил «откат» в размере $30 тыс. от хищений в оборонно-промышленном комплексе страны, сообщает 4 марта местное издание Bihus.info.

В конце 2016 – начале 2017 года «Укроборонпром» закупил российские комплектующие для военно-транспортных самолетов Ан-26. Благодаря коррупционной схеме приобретенные в России за 2,3 млн гривен ($85,6 тыс.) детали обошлись Украине в 14,38 млн ($535,6 тыс.).

Как следует из переписки организаторов сделки, Олег Гладковский получил за данную махинацию $30 тыс. Нынешнему руководителю «Укроборонпрома» досталось $10 тыс., еще $46,6 тыс. поделили между собой непосредственные поставщики — Игорь Гладковский (сын Олега Гладковского) и его бизнес-партнер Виталий Жуков.

При этом, по данным журналистов, итоговая «чистая прибыль» участников схемы могла составить порядка $300 тыс. Определенные средства ушли на обналичивание денег, транзитные фирмы, таможенное оформление груза по завышенным ценам.

25 февраля журналисты обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%.

Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к этому причастны Олег и Игорь Гладковские, Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром». Президент страны Петр Порошенко поручил правоохранительным органам проверить эту информацию. 27 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о растрате госсредств в особо крупных размерах в оборонной сфере на основании журналистского расследования. 4 марта президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности в СНБО.