На Украине рассказали об «оружии возмездия» против России

Украине необходимо создать «оружие возмездия» для «сдерживания» России, заявил украинский военный эксперт, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

По его словам, после того, как РФ и США приостановили действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Киев может начать разработку оружия малой дальности, которое позволит «адекватно ответить» России.

«Надо (создать — Ред.) оружие малой дальности, как я сказал, от 500 до 1000 км <…> То есть это оружие сдерживания и нападения», — заявил Стариков в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, у Украины сейчас не такого вооружения, но есть научно-технический потенциал и все необходимые ресурсы. Построить ракеты Стариков предложил на мощностях завода «Южмаш».

«Необходимо принять только военно-политическое решение: какую мы ракету будет строить — раз, и какой дальности — два», –– добавил он.

В Киеве неоднократно заявляли о возможностях Украины создать невероятно мощное оружие, в том числе ракету дальностью 1,5 тыс. км, которая «достанет до Москвы», и даже ядерное вооружение.

8 февраля сообщалось, что новейшая украинская ракета «Нептун» оказалась «старой» российской Х-35.