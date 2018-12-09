На Украине заявили об уникальных возможностях по созданию ядерного оружия

Киев имеет интеллектуальные, организационные и финансовые возможности для создания собственного ядерного оружия. Об этом заявил бывший представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук.

«Еще раз скажу: у нас есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить свое ядерное оружие», — рассказал украинский генерал в эфире телеканала «Обозреватель».

По словам Гаращука, Украина способна создавать не только атомные бомбы, но и ядерные боеголовки для ракет. Он добавил, что на данный момент в мире нет аналогов завода по выпуску ракет, который находится в Днепропетровске (переименован в Днепр).

«Ни США, ни Россия, ни Китай не выпустили ракету, которая называется «Сатана», — отметил Гаращук, имея в виду советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения с тяжелой двухступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М.

5 декабря 1994 года Россия, Украина, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который лишил Киев ядерного оружия. После подписания документа началось присоединение Украины к Договору о нераспространении.