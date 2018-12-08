Президент Болгарии раскритиковал внутриполитические амбиции Украины

Европейский союз не должен становиться заложником внутриполитических амбиций Украины. С таким заявлением в эфире Болгарского национального телевидения выступил президент Болгарии Румен Радев.

Он заявил, что в инциденте в Керченском проливе с тремя украинскими судами участвовали более двух сторон, а также призвал искать принципиальное решение вопроса, пишет «Федеральное агентство новостей».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал высказывание болгарского лидера и выразил согласие с ним по данным вопросам.

При этом он подчеркнул, что для России речь Радева не стала откровением, но, так как она принадлежит лидеру черноморской державы, имеет особый вес. Также Клинцевич считает, что правда о произошедшем обязательно станет доступна общественности.

Новый виток напряженности в отношениях между Москвой и Киевом произошел 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Корабли не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.