Москалькова посетила раненых украинских моряков в «Матросской Тишине»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила трех раненых украинских моряков, которые на данный момент находятся в медчасти в СИЗО «Матросская Тишина» в Москве.

На своей странице в Instagram Москалькова сообщила, что около двух часов беседовала с ними об условиях содержания, а также об их здоровье. Омбудсмен отметила, что им оказывается вся необходимая медпомощь.

Как пишет «Интерфакс», медики оценивают травмы моряков как ранения легкой степени, они обеспечены нужными лекарствами, а лечение уже дает положительную динамику. Также они не жаловались на условия содержания, отметив, что камеры чистые и светлые.

Также Москалькова заявила, что морякам назначено усиленное питание, они могут открыть счет, чтобы купить дополнительные продукты. У них есть также доступ к библиотеке и возможность переписываться с родными по электронной почти.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.