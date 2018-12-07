Эрдоган попросил Путина освободить моряков ВМС Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что попросил российского лидера Владимира Путина освободить украинских моряков, задержанных после ситуации в Керченском проливе.

«После инцидента я поговорил с обеими сторонами, сначала с Путиным и (президентом Украины Петром. — Ред.) Порошенко по телефону, потом — в Аргентине (на саммите G20. — Ред.). Просьбу по освобождению моряков я Путину передал», — приводит его слова «РИА Новости».

Политик выразил надежду, что его просьбу встретят положительно. Эрдоган добавил, что сейчас идет процесс расследования инцидента, после которого будет принято решение.

«Мы в подобных делах можем лишь попросить, дальше этого не пойдем», — заключил турецкий лидер.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Корабли не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.

Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Черном море провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.