Эксперт оценил планы Украины пользоваться Керченским проливом

ВМС Украины смогут пользоваться Керченским проливом при условии, что будут соблюдать действующее законодательство России в нынешних ее границах. Об этом заявил главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», подполковник запаса Сергей Ченнык.

Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины Степана Полторака о том, что украинские военные корабли продолжат ходить через Керченский пролив, когда будут готовы.

«Если украинская сторона будет соблюдать все это, а не устраивать военно-морские оперетты, которые она организовала недавно, то, пожалуйста, подходите, запрашивайте, уведомляйте за установленный период времени, берите лоцмана и двигайтесь дальше», — приводит слова военного эксперта RT.

Ченнык обратил внимание, что Украина сама себе создает препятствия, сперва признавая Россию «страной-агрессором», а потом разрывая договор о дружбе.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Корабли не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры у Керченского пролива.

Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.