В ФСБ рассказали о предыдущих провокациях ВМС Украины

Ноябрьскому инциденту в Керченском проливе с участием трех украинских кораблей предшествовали несколько провокаций ВМС Украины в Азовском море, сообщил в субботу, 8 декабря, первый заместитель руководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

Он подчеркнул, что в первую очередь захват Украиной экипажа российского судна «Норд» в марте 2018 года показал наличие со стороны Киева реальных угроз безопасности граждан России и свободе судоходства.

Затем, по словам адмирала, украинские пограничные катера с августа 2018 года угрожали применить оружие на поражение в случае, если к ним приблизятся корабли погранслужбы ФСБ России.

Вольский отметил, что «следующий виток провокаций и нагнетания напряженности в Азовском море» начался, когда украинские пограничные катера в радиоэфире заявляли о том, что «если к ним приблизятся российские корабли и катера на дистанцию меньше 20 кабельтовых (3,5 км. — Ред.), по ним будет открыт огонь на поражение», передает «РИА Новости».

Еще одна попытка провокации со стороны ВМС Украины произошла 24 октября. Как рассказал Вольский, тогда два бронекатера ВМС Украины «Лубны» и «Кременчуг» сопроводили в Керченский пролив судно под флагом Болгарии, вышедшее из порта Мариуполь.

«В ходе данного сопровождения неоднократно в эфире звучала угроза применения оружия в отношении российских пограничных кораблей и демонстрировалось приведение в боевую готовность артиллерийских установок», — отметил адмирал.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Корабли не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.