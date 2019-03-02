Прямой эфир

Списанные США 30-летние катера для Украины не могут до нее доплыть

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два списанных патрульных катера, которые Вашингтон передал Киеву в сентябре, не могут доплыть до украинских портов. Об этом заявил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент 2 марта.

«Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это состоится в текущем году», — цитирует его агентство УНИАН.

Море-то какое: зачем Украине новый штурм Керченского пролива
Киев рассчитывает на помощь НАТО

Несмотря на возраст судов, которым больше 30 лет, Кент уверен, что они дадут Украине новые возможности в патрулировании.

Американские катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) класса Island формально переданы Украине 27 сентября 2018 года.

В торжественной церемонии, которая прошла в американском штате Мэриленд, принял участие украинский президент Петр Порошенко. Тогда он назвал передачу укреплением военно-морского альянса между странами.

При этом в Верховной раде катера сравнили с черным металлом.

Ранее Вашингтон передавал подобные суда Коста-Рике и Грузии. В октябре США предложили Украине старые фрегаты типа «Оливер Хазард Перри», что вызвало волну насмешек пользователей соцсетей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко похлопал девушку по щеке за неугодный вопрос
США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017