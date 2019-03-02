Списанные США 30-летние катера для Украины не могут до нее доплыть

Два списанных патрульных катера, которые Вашингтон передал Киеву в сентябре, не могут доплыть до украинских портов. Об этом заявил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент 2 марта.

«Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это состоится в текущем году», — цитирует его агентство УНИАН.

Несмотря на возраст судов, которым больше 30 лет, Кент уверен, что они дадут Украине новые возможности в патрулировании.

Американские катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) класса Island формально переданы Украине 27 сентября 2018 года.

В торжественной церемонии, которая прошла в американском штате Мэриленд, принял участие украинский президент Петр Порошенко. Тогда он назвал передачу укреплением военно-морского альянса между странами.

При этом в Верховной раде катера сравнили с черным металлом.

Ранее Вашингтон передавал подобные суда Коста-Рике и Грузии. В октябре США предложили Украине старые фрегаты типа «Оливер Хазард Перри», что вызвало волну насмешек пользователей соцсетей.