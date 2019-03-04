Командир женского танкового экипажа ДНР перешла на сторону Украины

Воевавшая на стороне самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») покинула республику и перешла на сторону Украины. Об этом говорится в сюжете Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала «1+1».

Согласно рассказу Дрюк, в ряды народного ополчения ДНР она вступила в 2014 году. По ее признанию, со временем она изменила свои взгляды на происходящее в республике и стала помогать украинской разведке.

«Я имею здесь, надеюсь, друга, который мне намного ближе сейчас», — объяснила Дрюк свой переход на сторону Украины.

Женщина призналась, что с собой она забрала пакет важных военных документов, отмечает телеканал «360».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

19 декабря 2018 года ООН опубликовала доклад, согласно данным которого за 4,5 года конфликта на востоке Украины погибло свыше 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили порядка 9 тыс. человек.