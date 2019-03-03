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Бойцы ВСУ подорвались на украинской мине в Донбассе

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Фото: ТАСС/Николай Лазаренко
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Автомобиль с пятью бойцами вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на мине, которую ранее установили их же сослуживцы. Инцидент произошел в ночь на 2 марта между населенными пунктами Бердянское и Широкино в Донбассе.

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По словам главы пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниила Безсонова, ранения получили пять солдат, всех их доставили в мобильный военный госпиталь в Мариуполе.

Врачи оценивают их состояние как критическое, пишет Донецкое агентство новостей.

По мнению Безсонова, виновником является командир 79-й бригады полковник Валерий Курач, который не владеет информацией об участках минирования в зоне ответственности.

В конце февраля в подконтрольной ДНР Макеевке подорвался автомобиль главы одного из подразделений МВД республики. Взрывное устройство было подложено под машину. Владелец авто выжил, его жизни ничто не угрожает.

Ранее 3 марта Безсонов сообщил о стягивании украинскими силовиками тяжелого вооружения и «глушителей» к линии соприкосновения, а также переброске боевиков.

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