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В ДНР сообщили о стягивании Киевом вооружения к линии разграничения

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Киев стягивает силы к линии соприкосновения и перебрасывает технику, способную скрыть от ОБСЕ и других наблюдательных миссий вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов 3 марта.

«Украинское военное командование активизировало мероприятия по сокрытию от международных наблюдателей запрещенного Минскими договоренностями вооружения на передовой», — цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.

По его словам, украинские силовики развернули две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе Артемовска и три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Стрела-10» у Пионерского (14 км восточнее Мариуполя).

В ДНР допускают провокации со стороны украинских властей с беспилотниками ОБСЕ «вплоть до их поражения или принудительной посадки».

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Как добавляет ТАСС, Киев перебросил в район поселка Зайцево под Горловкой около сотни боевиков украинского националистического подразделения «Азов», боевые машины пехоты, танки, гаубицы и прочую военную технику.

О повышении активности украинских силовиков у линии соприкосновения в ДНР последний раз сообщали 25 февраля. Тогда военные перекрыли улицу Орджоникидзе и оборудовали маскировку в подконтрольной Украине Марьинке. Вместе с тем активизировались и украинские диверсанты.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, обмен пленными, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР (самопровозглашенной Луганской народной республики) о проведении выборов на их территориях.

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