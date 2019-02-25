В ДНР заявили о подготовке украинцами провокации с танками под Донецком

О перекрытии улицы Орджоникидзе и оборудовании маскировки в населенном пункте Марьинка, подконтрольном Украине, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Вооруженные формирования Украины под прикрытием маскировки выгружали с тралов несколько танков в жилом квартале города.

Действия украинских военных были зафиксированы в 10:45 в понедельник, 25 февраля.

Одной из договоренностей в рамках нормандского формата и Контактной группы в Минске является запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах, подчеркнули в СЦКК. Киев подобными действиями демонстрирует отсутствие стремления к мирному урегулированию. Также они свидетельствуют об агрессивных намерениях и о безразличном отношении украинской стороны к обеспечению безопасности мирных граждан.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений также предполагает отвод сторонами конфликта танков на 50 км, напоминает сайт kp.ru. Однако жилые кварталы Марьинки находятся в километре от передовых позиций.

Ранее сообщалось о подрыве автомобиля руководителя одного из подразделений МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в Макеевке в 8:10 утра 25 февраля. Взрывное устройство было заложено под машину.