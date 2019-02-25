Украинские силовики устроили перестрелку между собой и ранили мирного жителя

Украинские военные устроили перестрелку в подконтрольном Киеву городе Марьинка, в результате чего ранение получил местный житель. Об этом 24 февраля сообщили в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«В ночь с 23 на 24 февраля украинские горе-вояки в районе Марьинки устроили перестрелку, в результате которой получил ранения мирный житель 1970 года рождения», –– приводит сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что родственники доставили пострадавшего к пункту пропуска «Александровский» на линии соприкосновения в Донбассе. Оттуда мужчину на скорой госпитализировали в одну из больниц Донецка.

Кроме того, в ДНР сообщили о подготовке украинских военных к провокациям на подконтрольных Киеву территориях. По данным разведки, военные намерены уничтожить объекты жилой инфраструктуры и обвинить во всем ополченцев.

10 февраля сообщалось, что пьяные украинские зенитчики обстреляли собственный склад в Краматорске.