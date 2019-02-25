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Опубликованы кадры с места подрыва автомобиля главы подразделения МВД ДНР

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Фото: РЕН ТВ
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Кадры с места подрыва автомобиля руководителя одного из подразделений МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в Макеевке опубликовал РЕН ТВ. По информации телеграм-канала WarGonzo, взрывное устройство было заложено под машину.

Автомобиль, поврежденный в результате взрыва, произошедшего в 8:10 утра в понедельник, 25 февраля, убрали с места происшествия. На месте остаются части машины, оторванные взрывом.

По предварительным данным, глава подразделения выжил и находится в Центральной городской больнице (ЦГБ) Макеевки. Его жизни ничто не угрожает, пишет сайт kp.ru.

«Взрывное устройство было собрано профессионалом. Его заложили под автомобиль, исполнителем же был дилетант — сделал закладку так, что пострадал только автомобиль», — рассказал журналист Семен Пегов со ссылкой на источники в донбасских силовых структурах.

«Украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан», — заявил представитель Народной милиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Макеевка находится недалеко от столицы ДНР Донецка. В городе проживают свыше 380 тыс. человек. На его территории расположены крупные промышленные предприятия и шесть шахт.

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