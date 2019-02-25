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В подконтрольной ДНР Макеевке прогремел взрыв

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Фото: vk.com/vmakeevke
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Взрывное устройство сработало в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой Народной Республике городе Макеевка, повреждения получил автомобиль, информация о пострадавших уточняется. Об этом в понедельник, 25 февраля, заявил представитель управления Народной милиции ДНР.

«Украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан», — цитирует представителя ведомства «РИА Новости».

Ранее, 23 февраля, микроавтобус подорвался под Донецком на нейтральной территории в районе контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения «Еленовка». В результате инцидента погибли два человека.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и Луганской народной республики (ЛНР), которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

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