Стали известны подробности подрыва автомобиля в ДНР

Стали известны подробности подрыва микроавтобуса на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РЕН ТВ.

Единственный выживший после инцидента мужчина рассказал, что он вместе с матерью возвращался домой с территории Украины, где семья получила пенсию. По его словам, взрыв прогремел на разделительной полосе трассы между блокпостами ДНР и украинских погранслужб. При этом пострадавший отметил, что незадолго до взрыва, в Янакиево, большая часть пассажиров покинула автобус.

«От микроавтобуса почти ничего не осталось. От водителя... даже не знаю, я видел только мать под машиной. Меня метров на пять отбросило. Помню только хлопок, больше ничего не помню. Очнулся — уже лежу на спине. Мать оттащили, ребята помогали», — поделился мужчина.

Ранее 23 февраля сообщалось, что гражданский автомобиль подорвался на нейтральной территории в районе контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения «Еленовка» к северу от Донецка. В результате инцидента погибли двое — водитель автобуса, который скончался на месте происшествия, и женщина, которая умерла позже в больнице. Еще один мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, ему оказывают помощь.

18 февраля три мощных взрыва прогремели в центре Донецка. Рядом с местами взрывов располагаются резиденция главы ДНР и гостиница, где живут представители миссии ОБСЕ. Оказалось, что сработавшие бомбы были самодельными.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и Луганской народной республики (ЛНР), которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.