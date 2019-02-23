Прямой эфир

Стали известны подробности подрыва автомобиля в ДНР

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стали известны подробности подрыва микроавтобуса на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РЕН ТВ.

Единственный выживший после инцидента мужчина рассказал, что он вместе с матерью возвращался домой с территории Украины, где семья получила пенсию. По его словам, взрыв прогремел на разделительной полосе трассы между блокпостами ДНР и украинских погранслужб. При этом пострадавший отметил, что незадолго до взрыва, в Янакиево, большая часть пассажиров покинула автобус.

«От микроавтобуса почти ничего не осталось. От водителя... даже не знаю, я видел только мать под машиной. Меня метров на пять отбросило. Помню только хлопок, больше ничего не помню. Очнулся — уже лежу на спине. Мать оттащили, ребята помогали», — поделился мужчина.

Ранее 23 февраля сообщалось, что гражданский автомобиль подорвался на нейтральной территории в районе контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения «Еленовка» к северу от Донецка. В результате инцидента погибли двое — водитель автобуса, который скончался на месте происшествия, и женщина, которая умерла позже в больнице. Еще один мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, ему оказывают помощь.

18 февраля три мощных взрыва прогремели в центре Донецка. Рядом с местами взрывов располагаются резиденция главы ДНР и гостиница, где живут представители миссии ОБСЕ. Оказалось, что сработавшие бомбы были самодельными.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и Луганской народной республики (ЛНР), которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР сообщили о переброске в Донецкую область снайперов ВСУ
В ДНР и ЛНР появились полноценные армии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017