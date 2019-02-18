Появились подробности о серии взрывов в Донецке

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) опровергли версию о том, что центр Донецка, где произошла серия взрывов, атаковали беспилотники украинских силовиков.

«Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения — крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева, 70», — сказал замначальника Народной милиции Эдуард Басурин, его слова приводит «РИА Новости».

По мнению военного, у тех, кто устроил взрывы, были две цели. Первая — напугать миссию ОБСЕ и реализовать план США по вводу в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ. Второе — желание Украины показать, что на нее нападают, пояснил он.

О трех мощных взрывах в центре Донецка, прогремевших около 8:45 по местному времени (9:45 мск), ранее сообщили очевидцы. Рядом с местами взрывов располагаются резиденция главы ДНР и гостиница, где живут представители миссии ОБСЕ. Оказалось, что сработавшие бомбы были самодельными.

В качестве одной из приоритетных версий рассматривался сброс боеприпасов с дрона. Еще один сценарий — технологическая авария в газораспределительном пункте, расположенном на пересечении улицы 25-летия РККА и бульвара Пушкина. По данным МЧС республики, пострадавших нет.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.