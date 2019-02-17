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Первый президент Украины назвал Донбасс «другой страной»

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом в интервью программе FACE 2 FACE на телеканале ZIK заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, отметив, что «там другая страна».

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По его мнению, независимо от того, кто придет к власти на Украине, жители Донбасса будут требовать большей свободы, прав и независимости. Для урегулирования кризиса в регионе политик предложил изучить опыт других стран и привлечь «экспертов глобального характера».

«Надо думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду форму правления, права и свободы», — пояснил Кравчук.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович посоветовал обратить внимание на опыт бывшей самопровозглашенной сербской автономной области в Хорватии Восточная Славония, пишет УНИАН.

Агентство напоминает, что в украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц также рассматривают возможность реинтеграции Донбасса именно по хорватскому примеру. В ведомстве предлагают заменить все структуры самопровозглашенных республик миротворческой миссией ООН, состоящей из трех компонентов — военного, полицейского и гражданского.

12 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил в Вашингтоне новый план по возвращению Донбасса под контроль киевских властей. Согласно инициативе, указанный участок территории берут под свой контроль украинские пограничники при поддержке международных миротворцев, правопорядок и законность обеспечивают национальная полиция, нацгвардия Украины и мониторинговая миссия. Затем на территории проводятся местные выборы, восстанавливается работа государственных институтов и правоохранительных органов Украины.

По мнению главы МВД Украины, когда жители Донбасса увидят, что «украинская власть с украинским флагом» способна обеспечить «надлежащее качество жизни и безопасности для этих людей, все остальные территории шаг за шагом будут возвращаться на Украину».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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