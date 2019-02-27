Координатор ОБСЕ предложил ввести новое перемирие в Донбассе

В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предложении координатора ОБСЕ в подгруппе по безопасности объявить новое весеннее перемирие в Донбассе.

В своем Telegram-канале ведомство подчеркнуло, что сторонам необходимо подтвердить свои обязательства по соблюдению режима прекращения огня, так как действующее перемирие «исчерпало свой ресурс».

Сейчас ведется обсуждение данного предложения. Условия перемирия предполагают введение тех дополнительных мер, которые не вызывают разногласий у сторон: запрет на ведение диверсионной и разведывательной деятельности и ведение снайперской стрельбы, а также запрет на ведение огня в трехкилометровой зоне вокруг и в направлении критически важных объектов гражданской инфраструктуры.

В настоящее время в Донбассе действует так называемое «новогоднее» перемирие, оно вступило в силу 29 декабря 2018 года. В новогоднюю ночь режим прекращения огня не нарушался, однако 1 января в ДНР сообщили об обстреле Докучаевска вооруженными силами Украины (ВСУ).

За последние две недели количество провокаций со стороны Киева на территории Донбасса увеличилось в полтора раза.

Кроме того, со слов источников в руководстве Донецкой республики, активизировались и украинские диверсанты. Они пытаются проникнуть в регион, чтобы дестабилизировать там обстановку. Ожидается, что число подобных атак будет расти по мере приближения выборов на Украине.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).