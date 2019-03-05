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Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Украинский лидер Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом. Основной угрозой для страны в документе назвали политику России. Указ президента Украины вступает в силу со дня опубликования, говорится на сайте президента страны.

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В течение двух месяцев правительство страны и представители силовых ведомств должны разработать и утвердить план реализации концепции, передает во вторник, 5 марта, ТАСС. Первоочередного решения требуют основные проблемы, среди которых политика Москвы, действия провозглашенных республик на востоке Донбасса.

Активизация сепаратистских движений, рост оборота огнестрельного оружия, «агрессивные действия Российской Федерации в отношении Украины» способствуют распространению терроризма, говорится в указе.

Ранее 5 марта сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обошла Петра Порошенко в новом рейтинге кандидатов на выборах в президенты Украины и заняла вторую позицию, однако на первом месте всё еще остается Владимир Зеленский.

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.

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