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В Сети высмеяли Порошенко с пятилитровой бутылкой воды

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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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Пользователи Сети высмеяли фотографии президента Украины Петра Порошенко с заседания совета регионального развития Одесской области, на которых рядом с ним стоит пятилитровая бутылка воды.

Комментаторы предположили, что украинскому лидеру могла понадобиться такая большая бутылка только вследствие сильного похмелья. Другая часть пользователей посчитала, что для подобного мероприятия габариты емкости совершенно не подходят, и предположили, что там алкоголь, пишет РЕН ТВ.

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Источник: Bessarabia Inform

Ранее на встрече с жителями города Кропивницкий охранник Порошенко без видимых на то причин выбил телефон из рук молодого человека, пришедшего на мероприятие. Гаджет отлетел довольно далеко от своего владельца.

В феврале на встрече с жителями Запорожья Порошенко похлопал мужчину по плечу и схватил его за нос, а после неудобного вопроса от девушки снял с нее шапку. 2 марта он несколько раз хлопнул девушку из толпы по лицу и по плечу из-за неугодного вопроса. 

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