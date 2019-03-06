Чайка заявил о политической составляющей при аресте Калинина в Греции

Дело арестованного в Афинах по запросу Украины россиянина Евгения Калинина имеет политическую составляющую, заявил в среду, 6 марта, генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка по окончании встречи с министром юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалисом Калогиру.

«Мною (в ходе переговоров в Афинах. — Ред.) были высказаны серьезные опасения, что в основе лежит политическая составляющая», — цитирует Чайку ТАСС.

Российского предпринимателя Евгения Калинина, прибывшего в Грецию в командировку, задержали в афинском аэропорту вечером 28 февраля. Суд рассмотрел дело и поместил его в тюрьму до поступления украинского запроса об экстрадиции. Сам россиянин заявил, что его арест является незаконным, а местные власти «захватили его в заложники» в интересах Украины, пишет «Федеральное агентство новостей».

Киев обвиняет Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. Однако, по словам адвоката, дело является политическим. Калинин входит в список сайта «Миротворец».