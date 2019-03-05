Прямой эфир
Сюжет:

Задержанный в Греции россиянин назвал себя заложником

0
Фото: Global Look Press/Friso Gentsch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский предприниматель Евгений Калинин заявил, что его арест в Греции является незаконным, а местные власти захватили его «в заложники в интересах Украины». По словам бизнесмена, его считают преступником лишь на том основании, что он работал в компаниях Сергея Курченко, которого называют сторонником экс-президента Виктора Януковича.

Игра в обороне: предвыборная кампания Порошенко тонет в скандалах
Глава государства ворует шапки и отбивается от обвинений в коррупции

«Я пишу это обращение из греческой тюрьмы, куда меня поместил украинский режим с помощью греческого прокурора», — цитирует письмо Калинина «РИА Новости».

Предприниматель отметил, что никогда не думал, что власти Греции «возьмут русских в заложники в интересах Украины». По его словам, в Киеве у него не будет шансов на справедливое правосудие. 

«И, кроме того, моя экстрадиция украинскому режиму несет 100-процентную угрозу моей жизни», — написал он. 

Россиянина, прибывшего в Грецию в командировку, задержали в афинском аэропорту вечером 28 февраля. Суд рассмотрел дело и поместил его в тюрьму до поступления украинского запроса об экстрадиции.

Украина обвиняет Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. Однако, по словам адвоката, дело является политическим. Калинин входит в список сайта «Миротворец». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков прокомментировал ситуацию с задержанным в Греции Винником
Премьер-министр Греции намерен скоро посетить Северную Македонию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017