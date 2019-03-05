Задержанный в Греции россиянин назвал себя заложником

Российский предприниматель Евгений Калинин заявил, что его арест в Греции является незаконным, а местные власти захватили его «в заложники в интересах Украины». По словам бизнесмена, его считают преступником лишь на том основании, что он работал в компаниях Сергея Курченко, которого называют сторонником экс-президента Виктора Януковича.

«Я пишу это обращение из греческой тюрьмы, куда меня поместил украинский режим с помощью греческого прокурора», — цитирует письмо Калинина «РИА Новости».

Предприниматель отметил, что никогда не думал, что власти Греции «возьмут русских в заложники в интересах Украины». По его словам, в Киеве у него не будет шансов на справедливое правосудие.

«И, кроме того, моя экстрадиция украинскому режиму несет 100-процентную угрозу моей жизни», — написал он.

Россиянина, прибывшего в Грецию в командировку, задержали в афинском аэропорту вечером 28 февраля. Суд рассмотрел дело и поместил его в тюрьму до поступления украинского запроса об экстрадиции.

Украина обвиняет Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. Однако, по словам адвоката, дело является политическим. Калинин входит в список сайта «Миротворец».