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Российского нефтяника задержали в Греции по запросу Украины

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Фото: Global Look Press/Patrick Seeger/dpa
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Российский специалист в сфере энергетики Евгений Калинин задержан в Греции. Как сообщил журналистам адвокат Яннис Рахиотис, это сделано по запросу Украины.

Россиянина задержали в афинском аэропорту поздно вечером 28 февраля. Адвокат пояснил, что Калинин прилетел в Грецию в командировку, передает «РИА Новости».

Суд рассмотрел дело россиянина 1 марта и отправил его в тюрьму до поступления в Грецию запроса об экстрадиции.

Украина обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. Однако, по словам адвоката, дело является политическим. Калинин входит в список сайта «Миротворец». По словам Рахиотиса, преследование связано с тем, что энергетик поддерживал экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Это чисто политическое дело. Греческое правительство обслуживает интересы США и Украины», — подчеркнул адвокат.

По информации агентства, Евгений Калинин до 2011 года был вице-президентом «ТНК-ВР Коммерс» на Украине, затем уволился из компании.

Российское посольство в Греции оказывает задержанному гражданину страны всю необходимую помощь, заявили в дипмиссии.

В феврале пресс-служба уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой рассказала о нарушении прав россиян в украинских тюрьмах. В сообщении говорится о 43 гражданах. 

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