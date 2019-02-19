Названо число нарушений прав россиян в тюрьмах Украины

В аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой рассказали о нарушениях прав россиян, находящихся на Украине в местах заключения.

«В аппарате уполномоченного по правам человека <…> имеется информация о нарушении прав 43 граждан РФ, находящихся в местах принудительного содержания Украины», — сообщили в пресс-службе омбудсмена агентству ТАСС во вторник, 19 февраля.

14 января замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что в украинских тюрьмах находятся около 400 граждан России. Однако Киев не всегда сообщает Москве о задержании россиян, поэтому эти данные нельзя считать полностью соответствующими действительности.