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Названо число нарушений прав россиян в тюрьмах Украины

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой рассказали о нарушениях прав россиян, находящихся на Украине в местах заключения. 

«В аппарате уполномоченного по правам человека <…> имеется информация о нарушении прав 43 граждан РФ, находящихся в местах принудительного содержания Украины», — сообщили в пресс-службе омбудсмена агентству ТАСС во вторник, 19 февраля.

14 января замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что в украинских тюрьмах находятся около 400 граждан России. Однако Киев не всегда сообщает Москве о задержании россиян, поэтому эти данные нельзя считать полностью соответствующими действительности.

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