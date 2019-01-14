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В МИДе назвали число содержащихся в тюрьмах Украины россиян

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Около 400 граждан России находятся в украинских тюрьмах. Однако Киев не всегда сообщает Москве о задержании россиян, поэтому эти данные нельзя считать полностью соответствующими действительности.

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Об этом рассказал «РИА Новости» замглавы МИД России Евгений Иванов. Официальные уведомления о фактах задержания россиян предусмотрены консульской конвенцией двух государств, добавил он.

Вопросы по обеспечению консульского доступа к задержанным обсуждают как по дипломатическим каналам, так и по линии уполномоченных по правам человека, уточнил дипломат.

5 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко на капитана украинского рыболовецкого ЯМК-0041 Виктора Новицкого невозможен до завершения уголовного процесса.

Российский сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. У экипажа изъяли российские паспорта. Крымским морякам выдали протоколы о попытке пересечь границу «по несоответствующим документам» — Киев посчитал их украинскими гражданами.

Два человека вернулись в Россию через Белоруссию, еще семерых обменяли на украинских моряков судна ЯМК-0041 30 октября. Горбенко остается на территории Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за «незаконное посещение» Крыма с целью «причинения вреда» государственным интересам.

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