Москалькова прокомментировала возможный обмен капитанов «Норда» и ЯМК-0041

Обмен капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко на капитана украинского рыболовецкого ЯМК-0041 Виктора Новицкого невозможен до завершения уголовного процесса. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова уточнила, что обмен заключенными не находится в компетенции уполномоченного, однако команда омбудсмена делает все возможное, чтобы капитаны смогли вернуться на родину.

«Мы делаем всё, чтобы Владимир Горбенко вернулся домой и гражданин Украины — капитан украинского судна, который находится под подпиской о невыезде на территории Симферополя, — тоже мог попасть домой», — приводит слова уполномоченного «РИА Новости».

Она напомнила, что в отношении как Горбенко, так и Новицкого проводятся уголовно-процессуальные действия.

«Они гражданские люди на гражданских судах. У них, получается, схожая ситуация. Но вот так прервать уголовный процесс невозможно. Нужно его чем-то завершить», – уточнила Москалькова.

Ранее сенатор Ольга Тимофеева рассказала о том, что в настоящий момент Россия и Украина обсуждают возможность обмена Горбенко на Виктора Новицкого — капитана украинского судна ЯМК-0041.

Российский сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. У экипажа изъяли российские паспорта. Крымским морякам выдали протоколы о попытке пересечь границу «по несоответствующим документам» — Киев посчитал их украинскими гражданами.

Два человека сумели вернуться в Россию через Белоруссию, еще семерых обменяли на украинских моряков судна ЯМК-0041 30 октября.

Горбенко по-прежнему остается на территории Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за «незаконное посещение» Крыма с целью «причинения вреда» государственным интересам.