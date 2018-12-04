В Крыму рассказали о переговорах по обмену капитанов «Норда» и ЯМК-0041

Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко находится в посольстве России. Об этом во вторник, 4 декабря, рассказала сенатор Ольга Тимофеева.

По ее словам, в настоящий момент Россия и Украина обсуждают возможность обмена Горбенко на Виктора Новицкого — капитана украинского судна «ЯМК-0041».

«Пока стороны договариваются, было принято решение, что Горбенко будет находится в посольстве, чтобы избежать возможного давления со стороны Украины», — цитирует Тимофееву телеканал RT.

Российский сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. У экипажа изъяли российские паспорта. Крымским морякам выдали протоколы о попытке пересечь границу «по несоответствующим документам» — Киев посчитал их украинскими гражданами.

Два человека сумели вернуться в Россию через Белоруссию, еще семерых обменяли на украинских моряков судна ЯМК-0041 30 октября.

Капитан Владимир Горбенко по-прежнему остается на территории Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за «незаконное посещение» Крыма с целью «причинения вреда» государственным интересам.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого 96,77% жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.